Chur - Action, der Non-Food-Discounter, heisst weitere Kunden in der Schweiz willkommen. Am 16. April 2026, ein Jahr nach Eröffnung des ersten Stores in der Schweiz, eröffnet das Unternehmen eine Filiale in Chur. Damit steigt die Gesamtzahl der Action-Stores in der Schweiz auf zwölf. Ab 16. April 2026 können Kunden aus Chur und Umgebung vom Action-Konzept profitieren: 6'000 hochwertige und zunehmend nachhaltige Produkte in 14 Kategorien (von Wäsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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