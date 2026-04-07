Swiss Prime Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Olten, 7. April 2026
Neben einem erfolgreichen operativen Geschäftsverlauf feierte die SPA im Jahr 2025 auch ihr zehnjähriges Bestehen. Am 10. April 2015 erteilte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) das Testat und schuf damit die Grundlage für die Gründung der Stiftung sowie die Lancierung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz». Dieses Jubiläum unterstreicht nicht nur die erfolgreiche Entwicklung der SPA, sondern auch die langfristige Stabilität und Relevanz ihres Anlageansatzes.
Erfolgreiches Wachstum der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» im Jahr 2025
Die Netto-Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 144.5 Mio. (2024: CHF 144.1 Mio.). Die Anlagerendite betrug 4.46% (2024: 4.27%), getragen von einer stabilen Cashflow-Rendite von 3.26% und einer Wertänderungsrendite von 1.20% (2024: 0.83%). Die Betriebsgewinnmarge erhöhte sich leicht auf 77.62%, während die Betriebsaufwandquote (TERISA GAV) auf 0.43% gesenkt werden konnte.
Erfolgreiche Kapitalaufnahme und solide Finanzierungsstruktur
Nachhaltige Optimierungen im Portfolio Management
Strategische Akquisitionen und Verkäufe im Berichtsjahr
Zur strategischen Portfoliobereinigung und weiteren Qualitätssteigerung des Portfolios wurden im Jahr 2025 zehn kleinere Liegenschaften mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 65 Mio. veräussert.
Attraktive Entwicklungspipeline
Stabile Rendite für «SPA Living+ Europe»
Anlegerversammlung
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