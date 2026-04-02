Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC): Eckdaten für die fünfte Kapitalerhöhung



02.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Der SPSS IFC hat im Geschäftsjahr 2024/2025 (01.10.2024-30.09.2025) seine strategischen Ziele erreicht und in wesentlichen Bereichen übertroffen. Die Ertragskraft konnte auf hohem Niveau stabilisiert und die Kostenbasis weiter optimiert werden. Gleichzeitig wurde die Bilanzstruktur deutlich gestärkt: Die Fremdfinanzierungsquote sank signifikant von 40.7% auf 26.3%. Dank einer starken operativen Entwicklung stiegen die Totalerträge um 14.9%, während der Totalaufwand um 12.6% reduziert wurde. Der Nettoerfolg erhöhte sich dadurch um 37% auf CHF17.2Mio. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 79.4%, der Leerstand blieb mit unter 2% auf einem sehr tiefen Niveau. Das Immobilienportfolio wuchs im Berichtsjahr um CHF32Mio. auf insgesamt CHF463Mio. Mit einer weiteren Akquisition im Dezember 2025 stieg der Portfoliowert auf nahezu CHF 500 Mio. Die kumulierte Anlagerendite belief sich auf 6.4% (Vorjahr: 4.6%), getragen von einer Cashflow-Rendite von 5.8%. Die im März und November 2025 überzeichneten Kapitalerhöhungen sowie eine seit Lancierung erzielte Outperformance von 15.9 Prozentpunkten (per Jahresabschluss 30.09.2025) gegenüber dem SWIIT-Index unterstreichen das anhaltend hohe Vertrauen der Investoren und bilden eine solide Basis für die nun geplante Kapitalerhöhung. Seit der Börsenkotierung vom 9. Dezember 2025 steht der Fonds auch privaten Anlegerinnen und Anlegern offen, am weiteren Wachstum eines renditestarken Portfolios zu partizipieren. Fünfte Kapitalerhöhung SPSS IFC

Die Zeichnungsfrist der fünften Kapitalerhöhung des SPSS IFC dauert von Montag, 13. April bis Freitag, 24. April 2026, 12.00 Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Donnerstag, 30. April 2026. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner. Sollte es freie Bezugsrechte geben, können neue Anleger am Fonds partizipieren. Bei der Kapitalerhöhung wird ein Emissionsvolumen von maximal 701'926 neuen Anteilen angestrebt. Fünf (5) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 105.80 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die Bezugsrechte werden während der Bezugsfrist an der Börse (SIX Swiss Exchange) kotiert. Strategische Mittelverwendung

Die Kapitalaufnahme dient dem strategiekonformen Ausbau des Portfolios und folgt einem klaren, langfristig ausgerichteten Investitionsplan. Für die geplante Kapitalerhöhung wurde eine gezielte Deal Pipeline aufgebaut, die mehrere attraktive Transaktionsopportunitäten umfasst. Diese tragen zur weiteren Portfoliodiversifikation bei und erhöhen nachhaltig das Ertragspotenzial. Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Das Anlagegefäss ist offen für Privatanleger und institutionelle Kunden und ist an der SIX kotiert. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu generieren und den Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu erwirtschaften. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei. SPSS IFC: Emissionsbedingungen auf einen Blick Geplante Anzahl neue Anteile Maximal 701'926 Anteile Bezugsfrist 13. bis 24. April 2026, 12.00 Uhr (MEZ) Ausgabepreis pro Anteil CHF 105.80 Bezugsverhältnis 5:1 Bezugsrechtshandel Die Bezugsrechte werden vom 13. bis zum 22. April 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Zürcher Kantonalbank wird die Funktion des Market Makers übernehmen. Liberierung 30. April 2026 Valor / ISIN / Symbol 113 909 906 / CH1139099068 / IFC Verwendung Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des ertragsstarken Immobilienportfolios verwendet. Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» Haltestruktur Immobilien Direkter Grundbesitz Börse SIX Swiss Exchange Depotbank Banque Cantonale Vaudoise (BCV) Schätzungsexperte PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions AG Portfolio Management Swiss Prime Site Solutions AG Bloomberg Code IFC SW

Medienmitteilung (PDF) Zug, 2. April 2026 Fünfte Kapitalerhöhung SPSS IFC für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios

Erste Kapitalerhöhung nach erfolgreichem Börsengang vom 9. Dezember 2025

Zeichnungsfrist: 13. bis 24. April 2026 mit Liberierung am 30. April 2026

Bezugsverhältnis 5:1 mit maximal 701'926 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 74 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 14 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Ende der Adhoc-Mitteilung