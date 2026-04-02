Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Der SPSS IFC hat im Geschäftsjahr 2024/2025 (01.10.2024-30.09.2025) seine strategischen Ziele erreicht und in wesentlichen Bereichen übertroffen. Die Ertragskraft konnte auf hohem Niveau stabilisiert und die Kostenbasis weiter optimiert werden. Gleichzeitig wurde die Bilanzstruktur deutlich gestärkt: Die Fremdfinanzierungsquote sank signifikant von 40.7% auf 26.3%.
Dank einer starken operativen Entwicklung stiegen die Totalerträge um 14.9%, während der Totalaufwand um 12.6% reduziert wurde. Der Nettoerfolg erhöhte sich dadurch um 37% auf CHF17.2Mio. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 79.4%, der Leerstand blieb mit unter 2% auf einem sehr tiefen Niveau. Das Immobilienportfolio wuchs im Berichtsjahr um CHF32Mio. auf insgesamt CHF463Mio. Mit einer weiteren Akquisition im Dezember 2025 stieg der Portfoliowert auf nahezu CHF 500 Mio.
Die kumulierte Anlagerendite belief sich auf 6.4% (Vorjahr: 4.6%), getragen von einer Cashflow-Rendite von 5.8%. Die im März und November 2025 überzeichneten Kapitalerhöhungen sowie eine seit Lancierung erzielte Outperformance von 15.9 Prozentpunkten (per Jahresabschluss 30.09.2025) gegenüber dem SWIIT-Index unterstreichen das anhaltend hohe Vertrauen der Investoren und bilden eine solide Basis für die nun geplante Kapitalerhöhung. Seit der Börsenkotierung vom 9. Dezember 2025 steht der Fonds auch privaten Anlegerinnen und Anlegern offen, am weiteren Wachstum eines renditestarken Portfolios zu partizipieren.
Fünfte Kapitalerhöhung SPSS IFC
Bei der Kapitalerhöhung wird ein Emissionsvolumen von maximal 701'926 neuen Anteilen angestrebt. Fünf (5) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 105.80 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die Bezugsrechte werden während der Bezugsfrist an der Börse (SIX Swiss Exchange) kotiert.
Strategische Mittelverwendung
Fondsportrait
SPSS IFC: Emissionsbedingungen auf einen Blick
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 2. April 2026
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2300630 02.04.2026 CET/CEST