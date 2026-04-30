Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Die fünfte Kapitalerhöhung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) konnte, als erste seit dem Börsengang vom 9. Dezember 2025, erfolgreich abgeschlossen werden. Die Emission wurde in einem Bezugsverhältnis von 5:1 ausgeführt, was einem Volumen von rund 74 Mio. CHF entspricht. Im Rahmen der Emission wurden 701 926 neue Anteile ausgegeben. Nach der Liberierung sind insgesamt 4 211 558 Anteile im Umlauf.
«Wir bedanken uns für das grosse Vertrauen, welches uns unsere Investorinnen und Investoren entgegenbringen. Die Mittel werden wir gezielt und verantwortungsvoll einsetzen, um den weiteren strategiekonformen Ausbau des Portfolios voranzutreiben», sagt Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer des SPSS IFC.
Die Liberierung der fünften Kapitalerhöhung erfolgt per 30. April 2026. Die Emission wurde auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die Bezugsrechte wurden während der Bezugsfrist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) gehandelt.
Gezielter Portfolioausbau mit Fokus auf «Light Industrial»
Fondsportrait
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 30. April 2026
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Swiss Prime Site Solutions AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2308256
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|/ EQS News-Service
2308256 30.04.2026 CET/CEST