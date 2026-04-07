Die geplante AgNes-Reform könnte Investitionen in große Batteriespeicher ausbremsen - mit teuren Folgen für das Energiesystem. Mandy Schipke, CEO und Gründerin vom Batteriediagnostikdienstleister Novum engineering warnt im Gastkommentar, dass Einsparungen bei Speichern später durch höhere Kosten für Netzengpassmanagement überkompensiert werden. Die Energiewende ist weit mehr als eine technische Herausforderung; sie ist ein gewaltiges Projekt der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisation. Mit dem aktuellen AgNes-Verfahren (Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom) hat die Bundesnetzagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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