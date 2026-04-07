Berlin - Eine gute Frontkamera ist für viele Smartphone-Nutzer zunehmend wichtig.



Wie eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, gehört für mehr als zwei Drittel (69 Prozent) eine gute Frontkamera zu den bedeutendsten Features, wenn es um die Kameraeigenschaften ihres Geräts geht. Damit liegt die Selfie-Kamera noch vor anderen Kameraeigenschaften wie natürlich wirkenden Farben und Kontrasten (65 Prozent), guten Fotos im Dunkeln (61 Prozent) oder einer hohen Megapixel-Zahl (61 Prozent).



Neben der Selfie-Tauglichkeit wünschen sich viele vor allem ein Smartphone, das auch von weit entfernten Motiven gute Fotos macht: 60 Prozent achten auf einen starken Zoom, 59 Prozent auf eine hohe Videoauflösung. Selbst Funktionen zum automatischen Verschönern von Aufnahmen sind für mehr als die Hälfte (56 Prozent) relevant. 55 Prozent sind Weitwinkelaufnahmen wichtig.



Vergleichsweise weniger wichtig ist dagegen die reine Anzahl an Kameralinsen, darauf achten 48 Prozent. Nur eine Minderheit erklärt, auf Kamerafunktionen gar nicht zu achten: Zehn Prozent sagen, die Kamera spiele für sie bei der Wahl eines Smartphones keine Rolle. Drei Prozent wollen einfach gute Fotos machen und kennen sich mit den einzelnen Funktionen nicht aus.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 861 Personen, die privat ein Smartphone nutzen. Die Befragung fand im Zeitraum von der ersten bis zur fünften Kalenderwoche 2026 statt.





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