Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat auch im Februar 2026 mehr Übernachtungen gezählt. Nach dem weiteren Rekordjahr 2025 setzte sich der positive Trend in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres fort. Den Einfluss des Iran-Kriegs auf die Branche werden erst die März-Zahlen zeigen. Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,9 Prozent auf 3,5 Millionen Übernachtungen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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