Von Sébastien Page, Head of Global Multi-Asset and CIO bei T. Rowe Price Ich bin kein Experte für Geopolitik und gebe mich auch nicht als solcher im Fernsehen aus. Als ich diese Ereignisse kürzlich in einem CNBC-Auftritt, diskutierte, sagte ich, dass die Bandbreite der möglichen Marktentwicklungen gross ist. Mir ist bewusst, dass diese Aussagen wie eine Ausflucht klingen mögen. Aber es ist ebenso wahr, dass es keinen historischen Präzedenzfall für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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