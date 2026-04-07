Die Quartalsberichtssaison wirft ihre Schatten voraus. In den nächsten Tagen läuft sie zunächst recht gemächlich an, gewinnt aber im weiteren Verlauf an Fahrt. Einen ersten Höhepunkt stellen die Zahlen von ASML dar.Der Konzern ist weltweit führender Anlagenbauer für die Chipindustrie. Entsprechend hoch ist die Relevanz seiner Daten. Obgleich zurückliegende Quartalsberichte nicht immer überzeugen konnten, dürfte sich der eine oder andere noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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