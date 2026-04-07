DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im März an Schwung

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat im März weniger stark als zuvor zugenommen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 50,9 von 53,5 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für März ein Wert von 51,2 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im März verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,9 von 53,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der Krieg im Nahen Osten hat den Aufwärtstrend im deutschen Servicesektor abrupt ausgebremst. Die hohen Preise an den Zapfsäulen und die zunehmende Unsicherheit hinterließen ihre Spuren beim Ausgabeverhalten und sorgten dafür, dass sich das Wachstum im März so deutlich verlangsamte wie seit sieben Monaten nicht mehr", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

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April 07, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

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