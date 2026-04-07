Fuer folgende Geschaefte in der ISIN US91377B1098, Wertpapier-Name: UNIV.MUSIC GRP.ADR/0,50, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
US91377B1098 07.04.2026 08:10:14 221 9,05 EUR 15,20 EUR
US91377B1098 07.04.2026 08:10:24 979 9,55 EUR 15,20 EUR
US91377B1098 07.04.2026 08:11:07 210 9,55 EUR 15,20 EUR
© 2026 Xetra Newsboard