78 Prozent der Befragten empfinden die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten als bedrohlich. Mit Dem Ausbau der Erneuerbaren und von Speichern sollte die Bundesregierung entgegenwirken, sagten mehr als zwei Drittel. Nach einer Umfrage des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) finden 78 Prozent der Bevölkerung die Abhängigkeit Deutschlands von Energieexporten als stark oder eher bedrohlich. Nur 16 Prozent der Ende März vom Analysehaus Yougov Befragten schätzen die Lage als nicht bedrohlich ein, wie aus Veröffentlichung der Ergebnisse am Dienstag hervorgeht. Immerhin noch 68 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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