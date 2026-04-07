Die Deutsche Telekom-Aktie hat nach der Korrektur vom Hoch wieder Stabilität gefunden und zeigt erste Stärke. Gleichzeitig bleibt offen, ob daraus eine nachhaltige Bewegung entstehen kann oder ob der Widerstand erneut bremst. Deutsche Telekom-Aktie: Kommt jetzt die nächste Aufwärtsbewegung? Die Deutsche Telekom-Aktie hat zuletzt eine deutliche Korrektur hinter sich. Vom Widerstandsbereich rund um 34,30 € ging es um mehr als -12% nach unten. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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