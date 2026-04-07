FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 100 (86) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BOFA CUTS NINETY ONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 260 (280) PENCE - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4598 (5093) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2170 (2420) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1500 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS STARTS AJ BELL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 550 PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS STARTS IG GROUP WITH 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 1480 PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS STARTS PLUS500 WITH 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 4110 PENCE - PEEL HUNT RAISES ANTOFAGASTA TO 'REDUCE' (SELL) - PRICE TARGET 3155 (3285) PENCE - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 170 (195) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3575 (3605) PENCE - 'BUY'
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