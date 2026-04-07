Weitere reconcept-Anleihe vollständig platziert

Die reconcept Gruppe meldet eine weitere erfolgreiche und vollständige Anleihe-Platzierung. Die Batteriespeicher-Anleihe "reconcept EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) wurde nach mehrfacher Aufstockung nun vollständig im Volumen von 10,75 Mio. Euro am Markt platziert. Die Anleihe bietet eine Verzinsung von 6,75 % p.a. und richtet sich insbesondere an Privatanleger.

Der Emissionserlös fließt in den Ausbau von Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland. Dabei profitiert das Segment aktuell von verbesserten regulatorischen Rahmenbedingungen und steigender wirtschaftlicher Attraktivität, etwa durch zusätzliche Erlöspotenziale und beschleunigte Genehmigungsverfahren.

reconcept Green Global Energy Bond II zu 90% platziert

Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...