Das europäische Bezahlangebot Wero gewinnt zwar an Bekanntheit, beim Kampf um Marktanteile gegen nationale Platzhirsche und US-Riesen wie PayPal bleibt der Durchbruch aber vorerst aus. Das zeigt eine YouGov-Umfrage in neun europäischen Ländern, die vom Beratungsunternehmen BearingPoint ausgewertet wurde.Demnach wird Wero inzwischen europaweit wahrgenommen. Bei der tatsächlichen Nutzung sieht das Bild jedoch deutlich ernüchternd aus. In Frankreich, wo Wero wie in Deutschland bereits stärker ausgerollt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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