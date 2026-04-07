Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im März im Schnitt nach dem Beginn des Irankrieges eine negative Performance von -2,36 Prozent verbucht. Damit ist nun auch die Jahresperformance mit -0,6 Prozent leicht negativ, wie der am Dienstag veröffentlichte Pensionskassen-Monitor von Swisscanto zeigt. Besonders die Verluste in Schweizer Aktien setzten den Vorsorgeeinrichtungen im März zu. Konkret betrug die Performance in der Kategorie «Aktien Schweiz» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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