Hugo Boss berichtet am 5. Mai über die Ergebnisse des ersten Quartals 2026. Der Konsens erwartet derweil Umsätze von 887 Mio. EUR (-11 % im Jahresvergleich) und ein EBIT von 30 Mio. EUR (gegenüber 61 Mio. EUR im ersten Quartal 2025), was einem schwachen Start in ein Übergangsjahr im Rahmen der CLAIM 5 TOUCHDOWN-Strategie entspricht. Das Management hatte diese Entwicklung bereits in Aussicht gestellt, auch geprägt durch bereits vorgezogene Lieferungen ins Q4 2025, Währungsrisiken und einen hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Allerdings hat sich das makroökonomische Umfeld seit der Bestätigung des 2026er-Ausblicks durch das Management am 10. März erheblich verschlechtert, wobei der Krieg im Iran einen Energiepreisschock ausgelöst hat, der ein greifbares Abwärtsrisiko für Konsumausgaben darstellt. Wir reduzieren unsere Schätzungen moderat und senken unser Kursziel von 38,00 EUR auf 36,50 EUR. Wir belassen unser Rating auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
© 2026 mwb research