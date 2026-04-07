Mit der Ankündigung, feste Einspeisevergütungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen zu wollen, versetzt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) Betreiber kleiner Wasserkraftwerke in Sorge. Eigentlich hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mit ihrer seit Mitte letzten Jahres vorgetragenen Ankündigung, feste Einspeisevergütungen streichen zu wollen, stets auf kleine und mittelgroße Photovoltaikanlagen gezielt. Bliebe es allerdings bei dem Gesetzentwurf, wie er aus dem Ministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver