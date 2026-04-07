DJ PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/07.04.2026/11:20 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Robert Abend 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name stock3 AG b) LEI 391200FH62BW0JCHV759 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A0S9QZ8 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 30,45 EUR 246.645,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 30,45 EUR 246.645,00 EUR e) Datum des Geschäfts 07.04.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Nicole Krischker Tel.: +49 89 767369-215 E-Mail: nicole.krischker@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775553600141 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 05:20 ET (09:20 GMT)