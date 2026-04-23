PTA-News: stock3 AG: stock3 setzt Wachstumskurs fort - Neuer Quartals- und Monatsrekord bei Tradezahlen

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: stock3 setzt Wachstumskurs fort - Neuer Quartals- und Monatsrekord bei Tradezahlen

München (pta000/23.04.2026/09:44 UTC+2)

Corporate News

stock3 setzt Wachstumskurs fort - Neuer Quartals- und Monatsrekord bei Tradezahlen

• 738.125 ausgeführte Trades im ersten Quartal 2026 - neuer Quartalsrekord • +32 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, +22 % zum Vorquartal • März mit 269.548 Orders stärkster Handelsmonat der Unternehmensgeschichte

München, 23.4.2026 - Die Münchner stock3 AG ist mit einem neuen Rekordquartal in das Jahr 2026 gestartet: Über die Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres insgesamt 738.125 Trades ausgeführt - so viele wie noch nie in einem Quartal. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal bedeutet dies einen Zuwachs von rund 32 % (Q1/2025: 559.962 Trades), gegenüber dem Vorquartal sind die Zahlen um rund 22 % gestiegen (Q4/2025: 604.923 Trades).

Besonders dynamisch entwickelte sich der Handel im März: Mit insgesamt 269.548 ausgeführten Orders verzeichnete stock3 den stärksten Handelsmonat in der Unternehmensgeschichte und setzt damit den positiven Trend des Rekordjahres 2025 fort.

Der monatliche Durchschnitt lag im Januar und Februar bei 85 Trades pro User, im März sogar bei 100 Trades, womit die stock3 AG bei Weitem die durchschnittlichen Tradezahlen nahezu aller etablierten Broker übertrifft. Dies unterstreicht die Qualität der Zielgruppe, denn die Nutzerinnen und Nutzer der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform gehören zu den Top 4 % der Wertpapierbesitzer in Deutschland, die rund 35 bis 40 % der Erträge im Markt generieren.

"Nach dem erfolgreichen letzten Jahr knüpfen wir mit dem starken ersten Quartal 2026 nahtlos an unsere Wachstumsdynamik an", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Der neue Quartals- und Monatsrekord unterstreicht, dass unsere Plattformen bei aktiven Traderinnen und Tradern weiter an Bedeutung gewinnen und unsere Maßnahmen zur Weiterentwicklung unseres Angebots greifen."

Weitere Anbindungen neuer Broker und Partnerplattformen befinden sich bereits in Umsetzung und sorgen dafür, dass sich die Qualität des Ökosystems des Embedded Finance-Anbieters brokerize kontinuierlich weiter erhöht.

Über die stock3 AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 767369-123 E-Mail: ir@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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