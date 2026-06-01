Wie verhext: Oberhalb von 30 Euro ist der Deckel drauf im Aktienchart von stock3 - und das seit nun schon rund einem Jahr. Eine plausible Erklärung für dieses Chartverhalten gibt es nicht, zumal der damit einhergehende Börsenwert von knapp 32 Mio. Euro jetzt auch nicht so ambitioniert ist, dass die Alarmglocken läuten müssten. Zudem ist nach unten - von einzelnen Ausreißern abgesehen - auch nicht viel Bewegung im Kurs. Tatsächlich müssen sich die Aktionäre der gleichnamigen Investmentplattform allerdings im Wesentlichen auch mit den regelmäßigen Updates zu den über die Tochter Brokerize abgewickelten Tradezahlen begnügen. Der Geschäftsbericht für 2025 wird erst Anfang Juli 2026 veröffentlicht. Hoffentlich zumindest so rechtzeitig, dass CEO Robert Abend am 8. Juli auf der m:access-Investorenkonferenz in München über die Details berichten kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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