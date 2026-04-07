Der österreichische Hersteller gab bekannt, dass ihre neue Wärmepumpenserie "Eureka" ein patentiertes strömungsmechanisches System nutzt, das die Wärmeübertragung angeblich um das Vier- bis Sechsfache verbessert, während der Temperaturunterschied zwischen Luft und Kältemittel bei nur 3 Kelvin bleibt. Der saisonale Leistungskoeffizient liegt zwischen 4,50 und 6,10. Der österreichische Wärmepumpenhersteller Lambda Wärmepumpen GmbH hat eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpen-Serie vorgestellt, die für Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekte konzipiert ist. "Unsere Eureka-Luft (EU-L)-Wärmepumpenmodelle - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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