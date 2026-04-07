DJ INDEXÄNDERUNG/Casey's General Stores ab Donnerstag im S&P-500
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Casey's General Store steigt in den S&P-500-Index auf. Sie ersetzt das Papier von Hologic, das infolge der Übernahme durch Blackstone und TPG Global aus dem Index herausgenommen wird. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am Donnerstag, den 9. April, in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ S&P-500
AUFNAHME
- Casey's General Store
HERAUSNAHME
- Hologic
===
April 07, 2026 05:33 ET (09:33 GMT)
