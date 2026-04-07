Die Solarhandel24 vertreibt Solarkomponenten an Endkunden. Nun expandiert das Düsseldorfer Unternehmen in Nachbarländer. Der Onlineanbieter für Solarkomponenten, Solarhandel24, weitet das Geschäft in die Niederlande und nach Belgien aus. Wie das Unternehmen mitteilte, erhalten Kunden dort Zugriff auf das Sortiment, das in Deutschland und Österreich etabliert ist."Wir wollen mit unserem Konzept, Solarkomponenten direkt online an Endkunden zu vertreiben, europaweit wachsen. Mit dem Start von solago.nl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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