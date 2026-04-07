Amazon greift nach den Sternen: Die mögliche Übernahme des Satelliten-Spezialisten Globalstar rückt die Amazon-Aktie in ein völlig neues Licht. Mit diesem strategischen Anker im All könnte der Konzern sein globales Netzwerk komplettieren. Wer glaubt, Amazon sei nur ein Versandhaus, verkennt die disruptive Kraft dieses Deals. Könnte diese Akquisition die Bewertung des Tech-Giganten fundamental verändern? Ein Tech-Schachspiel Amazon verfolgt mit seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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