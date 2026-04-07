Der US-Investor Blackstone hat sich an Sunotec beteiligt. Das Unternehmen will mit der Eigenkapitalspritze den Bau von Solarkraftwerken und Batteriespeichern in Europa fortsetzen. Das US-Investment-Unternehmen Blackstone beteiligt sich an dem Photovoltaik-Entwickler Sunotec. Wie das auf die Entwicklung von PV-Großprojekten spezialisierte Unternehmen mitteilte, werde die Beteiligung vom Blackstone Tactical Opportunities verwaltet.Die Investition von Blackstone soll ferner das Wachstum von Sunotec ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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