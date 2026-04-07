EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.04.2026 / 13:18 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 2. April 2026 wurden insgesamt 104.268 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum

Gesamtzahl

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (Euro) Volumen

(Euro) 30.03.2026 25.814 16,294400 420.623,64 31.03.2026 26.279 16,576431 435.612,03 01.04.2026 25.901 16,869528 436.937,64 02.04.2026 26.274 16,616284 436.576,25

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 2. April 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 791.323 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 7. April 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand