Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec hat den Anlegern in den zurückliegenden Jahren nur wenig Freude bereitet. Der Titel rutschte sogar vor kurzem auf ein neues Mehrjahrestief ab. Das ruft wiederum einen aktivistischen Investor auf den Plan, der auf Veränderungen zur Wertsteigerung drängt.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Ostermontag berichtete, habe der von Michael A. Kaufman geführte Aktivistenfonds MAK Capital die Führung des deutschen Biotech-Unternehmens Evotec dazu aufgefordert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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