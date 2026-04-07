Berlin - Der Radio-Moderator Rik De Lisle ist tot. Er starb mit 79 Jahren, wie der "Berliner Rundfunk" mitteilte, wo er noch bis vor Kurzem auf Sendung war.



De Lisle trat seit Jahren unter anderem bei verschiedenen Berliner Radiosendern unter dem Spitznamen "Alter Ami" auf und war bekannt für seinen starken US-amerikanischen Akzent.



Der 1947 im US-Bundesstaat Wisconsin geborene De Lisle war ursprünglich für den Soldatensender AFN tätig gewesen und 1978 nach West-Berlin versetzt worden. 1984 wechselte er zum Rias 2 und war nach Einführung des Privatradios auch für diese Sender in verschiedenen Funktionen tätig - als Moderator, aber auch als Programmdirektor und Berater.



In der Branche bekannt war De Lisle insbesondere auch als Enthusiast für sogenanntes "Voicetracking". Dabei entstand für die Hörer der Eindruck, er sei live im Studio, tatsächlich wurden viele Moderationen vorher und an einem anderen Ort aufgezeichnet.





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