Eine Umfrage unter wahlberechtigten Personen in Deutschland zeigt, das sich die Menschen angesichts von Krisen mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten wünschen. Die Photovoltaik könne diesen Wunsch erfüllen, so der BSW Solar. Die Menschen in Deutschland wünschen sich eine erheblich geringere Abhängigkeit von Energieimporten. Darauf weist der Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW Solar) hin. So wollen mehr als zwei Drittel (68%) der Wahlberechtigten , dass die Bundesregierung die Abhängigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver