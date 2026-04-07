In einer von Thüga initiierten Umfragen gab 97 Prozent der bundesweit befragten 150 Stadtwerke und Regionalversorger mögliche Cyberangriffe als mit Abstand größte Bedrohung für die kritische Infrastruktur an. Dazu kommt, dass diese Gefahr auch noch hohe Kosten verursacht. Der wachsende Druck durch Cyberrisiken kommt auch bei Stadtwerken und Regionalversorgern an. Die Mehrheit der befragten 150 Unternehmen schätzt die aktuelle Bedrohungslage als mittel (43 Prozent) oder hoch (30 Prozent) ein, wie der Energieversorger Thüga am Dienstag veröffentlichte. Die Befragung erfolgte demnach im Februar und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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