Tesla hat nach einem Jahr mit deutlichen Rückgängen wieder mehr Autos verkauft. Im ersten Quartal stiegen die weltweiten Auslieferungen des Elektroauto-Pioniers im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Autos. Und dennoch gab die Aktie im Anschluss an die Zahlen deutlich nach.Tesla kam im ersten Quartal auf 358.023 Auslieferungen weltweit. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 370.000 Einheiten gerechnet. Die Auslieferungszahlen von Tesla seien zwar recht enttäuschend ausgefallen, doch komme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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