EQS-News: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d. Höhe
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|https://www.freseniusmedicalcare.com/de/hauptversammlung
|ISIN:
|DE0005785802
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2304390 07.04.2026 CET/CEST