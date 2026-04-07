EQS-News: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Str. 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@ionos-group.com
|Internet:
|https://www.ionos-group.com/de/
|ISIN:
|DE000A3E00M1
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2304388 07.04.2026 CET/CEST