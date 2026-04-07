Zürich - Maverix Securities AG, ein von der FINMA reguliertes Schweizer Wertpapierhaus, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen hat die Profitabilität erreicht und erstmals seit der Umfirmierung wieder einen Gewinn erzielt. Der Geschäftsertrag stieg auf CHF 20.5 Mio., der Jahresgewinn belief sich auf CHF 223 Tsd. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf CHF 283.7 Mio. Zudem eröffnete Maverix mit einer Gesellschaft in Paris ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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