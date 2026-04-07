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Energiekrise trifft Kupferboom: Steht hier der nächste Rohstoff-Gewinner bereit?
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Markus Weingran
07.04.2026 15:27 Uhr
303 Leser
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(1)

200 % mit Biotechperle: Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?

Jeffries lehnt sich mit seiner "Hold-Empfehlung" für Porsche zwar nicht weit aus dem Fenster, aber die Experten gehen davon aus, dass die Aktie wieder die Hürde bei 40 Euro nimmt. Dreht die Aktie endlich?Düngemittel-Aktien: Die unterschätzten Profiteure globaler Trends Wenn es um die großen Börsenthemen geht, stehen meist Tech-Riesen oder KI-Aktien im Rampenlicht. Doch im Schatten dieser Megatrends entwickelt sich eine Branche mit enormer strategischer Bedeutung: Düngemittel. Unternehmen wie Nutrien, Yara International oder K+S profitieren von steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, geopolitischen Spannungen und begrenzten Ressourcen. Wer verstehen will, warum diese oft übersehenen …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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