200 % mit Biotechperle: Broadcom: Neue Aufträge, Samsung: Rekordquartal und Porsche: Wende?

Jeffries lehnt sich mit seiner "Hold-Empfehlung" für Porsche zwar nicht weit aus dem Fenster, aber die Experten gehen davon aus, dass die Aktie wieder die Hürde bei 40 Euro nimmt. Dreht die Aktie endlich?Düngemittel-Aktien: Die unterschätzten Profiteure globaler Trends Wenn es um die großen Börsenthemen geht, stehen meist Tech-Riesen oder KI-Aktien im Rampenlicht. Doch im Schatten dieser Megatrends entwickelt sich eine Branche mit enormer strategischer Bedeutung: Düngemittel. Unternehmen wie Nutrien, Yara International oder K+S profitieren von steigender Nachfrage nach Nahrungsmitteln, geopolitischen Spannungen und begrenzten Ressourcen. Wer verstehen will, warum diese oft übersehenen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran