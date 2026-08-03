© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++KI-Aktien schwanken heftig. Goldman Sachs sieht darin keinen breiten Einbruch. Gewinne und Cloud-Umsätze steigen weiter. Allerdings setzen die Konzerne dafür eine gewaltige Summe aufs Spiel.Anleger sollten den jüngsten Ausverkauf bei Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) nicht mit einem breiten Markteinbruch verwechseln. Goldman-Sachs-Stratege Ben Snider verweist auf weiterhin starke Unternehmensgewinne und steigende Prognosen. Die entscheidende Frage sei nicht mehr, ob die hohen KI-Ausgaben übertrieben sind. Vielmehr müssten die Unternehmen zeigen, dass ihre Gewinne die Investitionen rechtfertigen. Der Rückgang erinnert Snider an frühere Phasen, in denen zu viele Anleger auf dieselben …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US78378X1XXX,2455711,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE