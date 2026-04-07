Die IT-Sicherheitsfirma Jakkaru konnte Mirkowechselrichter der Firma AP Systems hacken. Auch ein sogenanntes Kill-Switch-Szenario, bei dem sich durch Knopfdruck zehntausende Wechselrichter gleichzeitig abschalten lassen, um den Netzbetrieb zu stören, sei durch die entdeckte Sicherheitslücke möglich gewesen. Die Cybersecurity-Firma Jakkaru hat eine kritische Sicherheitslücke in Mikrowechselrichtern des Herstellers AP Systems offengelegt. Nach Angaben von Jakkaru ermöglichte die Schwachstelle eine vollständige Kompromittierung der Geräte über das Internet, einschließlich der Möglichkeit, Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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