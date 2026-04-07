Die US-Börsen dürften am Dienstag ihre Erholungsgewinne vom Vortag größtenteils wieder abgeben. Im Mittelpunkt steht die US-Forderung an den Iran, die Straße von Hormus zu öffnen - eine der wichtigsten Meerengen der Welt für den Transport von Öl und Flüssiggas. Das Ultimatum von Präsident Donald Trump läuft am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr MESZ ab. Ob die Verhandlungen eine rasche Einigung bringen oder die Lage eskaliert, ist offen. Die Ölpreise steigen allerdings: Der Juni-Kontrakt für Brent-Öl nähert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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