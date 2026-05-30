© Foto: J. David Ake/AP/dpaKI-Hype vor dem Stresstest und neue Zins-Signale in der nächsten Woche: Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, und entscheidende Makro-Daten könnten zugleich die Zinswende einläuten.Am Montag eröffnet der Earnings-Reigen mit Hewlett Packard. Das Unternehmen veröffentlicht seine Geschäftszahlen. Im Fokus der Anleger: Die KI-Server-Nachfrage. Die Zahlen werden ein gewichtiger Gradmesser für den Infrastruktur- und KI-Boom sein. Am Dienstag und Mittwoch öffnet dann die Cybersecurity-Branche mit Palo Alto unD CrowdStrike ihre Geschäftsbücher, Chiphersteller Broadcom folgt auch am Mittwoch. In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen sich wir die wichtigsten Termine der …Den vollständigen Artikel lesen
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