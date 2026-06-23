Qualcomms Aktie preist bereits KI-Milliarden ein, die der Konzern noch gar nicht verdient hat. Auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch muss das Unternehmen erklären, wie es diesen Vorsprung aufholen will. Zehn Milliarden Dollar - so viel Umsatz mit Rechenzentrum-KI schreibt der Markt Qualcomm bereits in den Büchern, bevor das Unternehmen auch nur einen Dollar davon verdient hat. Zu diesem Schluss kommt die Bank of America in ihrer Vorschau auf den Investor Day des Chipkonzerns am Mittwoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de