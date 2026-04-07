Die Aktie hat am Dienstag spürbar nachgegeben und sich deutlich schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt. Auslöser ist ein neuer Gesetzesentwurf in den USA. Im frühen Handel rutschte die Aktie des niederländischen KI-Giganten zeitweise um rund 4,5 Prozent ab und fiel auf etwa 1.108 Euro. Damit gehörte die Aktie zu den größten Verlierern im Euro Stoxx 50. Hintergrund der Schwäche ist der sogenannte "Match Act" ("Multilateral Alignment of Technology ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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