Washington / Teheran - Schon kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Teheran sind im Iran zahlreiche Verkehrswege und die Ölindustrie bombardiert worden. Betroffen war auch die Insel Charg an der Strasse von Hormus, die der Iran faktisch blockiert. Neben der Bombardierung einer Eisenbahnbrücke waren auch mehrere Autobahnen Ziel von Luftangriffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Trump hat Teheran zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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