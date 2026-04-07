© Foto: CFOTO - CFOTONeue US-Exportpläne bedrohen ASMLs China-Geschäft. Anleger reagieren nervös. Wie groß der Schaden wirklich werden könnte.Die Aktien des niederländischen Chipausrüsters ASML geben nach. Auslöser ist ein neuer Vorstoß aus den USA, der den Zugang Chinas zu Halbleitertechnologie weiter beschneiden soll. Zwischenzeitlich rutschten die in Amsterdam gehandelten Aktien von ASML um 3,98 Prozent auf 1.114,80 Euro ab (Stand 14:41 Uhr MEZ). Auch auf Tradegate standen die Papiere mit einem Minus von 2,25 Prozent unter Druck (Stand 15:10 Uhr MEZ). Hintergrund ist der sogenannte MATCH Act. Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Abgeordneten will damit verhindern, dass China weiterhin Zugang zu wichtigen …Den vollständigen Artikel lesen
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