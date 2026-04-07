Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN US91377B1098, Wertpapier-Name: UNIV.MUSIC GRP.ADR/0,50, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
US91377B1098 07.04.2026 08:10:14 221 9,05 EUR
US91377B1098 07.04.2026 08:10:24 979 9,55 EUR
US91377B1098 07.04.2026 08:11:07 210 9,55 EUR
