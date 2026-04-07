© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk geht in die Offensive: Mit einer deutlich höheren Wegovy-Dosis will der Konzern im boomenden Markt für Abnehmmedikamente verlorene Marktanteile zurückholen und Eli Lilly unter Druck setzen.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk verschärft den Wettbewerb im boomenden Markt für Abnehmmedikamente. Das Unternehmen hat in den USA eine hochdosierte Variante seines Kassenschlagers Wegovy eingeführt und setzt damit ein klares Signal im Duell mit Rivalen wie Eli Lilly. Die neue Version mit 7,2 Milligramm Wirkstoff - vermarktet als Wegovy HD - wurde erst im vergangenen Monat im Rahmen eines beschleunigten Prüfverfahrens der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Bislang lag die maximal …Den vollständigen Artikel lesen
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