Nach mehreren Jahren starken Wachstums war der Zubau bei Photovoltaik-Anlagen 2025 voraussichtlich um 15 Prozent auf 1526 Megawatt zurückgehen, wie Swissolar auf dem Schweizer Photovoltaik-Kongress veröffentlichte. Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines Wandels in der Branche, der von Speicherthemen und den Herausforderungen der Netzintegration vorangetrieben wird. Der Schweizer Photovoltaik-Markt war 2025 rückläufig. Auch wenn die offiziellen Daten erst im Juli veröffentlicht werden, rechnet der Verband Swissolar mit einem Rückgang der neu installierten Photovoltaik-Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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