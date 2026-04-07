Die rund 100-fache Leistungssteigerung beschleunigt Innovationen in der Arzneimittelforschung, im Finanzsektor und auf weiteren komplexen Anwendungsfeldern

Die Toshiba Corporation hat einen bahnbrechenden Algorithmus entwickelt, der die Performance ihres proprietären, quanteninspirierten Computers für kombinatorische Optimierung der "Simulated Bifurcation Machine" (SBM) erheblich steigert. Der neue Algorithmus erhöht die Wahrscheinlichkeit, innerhalb einer begrenzten Anzahl von Durchläufen eine optimale Lösung oder eine als beste bekannte Lösung zu finden, um ein Vielfaches. Diese Erfolgswahrscheinlichkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Technologien zur kombinatorischen Optimierung.

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Figure 1: Results demonstrating that the newly developed third-generation SB algorithm can find the known best solution with nearly 100% probability at the edge of chaos for a fully connected 2,000-spin Ising problem.

Die SBM wurde entwickelt, um großskalige kombinatorische Optimierungsprobleme in einer Vielzahl von Bereichen zu lösen, etwa die Entwicklung neuer Medikamente, die Optimierung von Lieferwegen oder die Zusammenstellung von Anlageportfolios. Während frühere Algorithmen bei ausreichend vielen Durchläufen optimale oder bekannte Bestlösungen finden konnten, blieb die Suche bei großskaligen Problemen häufig in lokalen Optima stecken mit deutlich geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit unter praxisbedingten Einschränkungen der Versuchszahl.

Toshiba hat diese Herausforderung durch die Entwicklung eines Algorithmus der dritten Generation zur simulierten Bifurkation (SB) gelöst. Dieser wegweisende Fortschritt baut auf dem ursprünglichen SB-Algorithmus auf, der im April 2019*1 vorgestellt wurde, und dem SB-Algorithmus der zweiten Generation, der im Februar 2021*2 veröffentlicht wurde und eine signifikante Steigerung der Rechengeschwindigkeit und Genauigkeit erzielte.

Der neue Algorithmus erweitert den Bifurkationsparameter, der die Bifurkationsphänomene*3 auslöst ein charakteristisches Merkmal des SB-Algorithmus von einem einzigen globalen Parameter auf individuelle Parameter, die jeweils einer Positionsvariablen zugewiesen sind*4. Diese Bifurkationsparameter werden unabhängig voneinander anhand der Werte der jeweiligen Positionsvariablen gesteuert, wodurch eine anpassungsfähigere und effektivere Lösungssuche erreicht wird.

Mit der Einführung dieses erweiterten Steuerungsmechanismus zeigt der Algorithmus je nach Bedingungen entweder ein reguläres oder ein chaotisches Verhalten*5. Entscheidend ist die Erkenntnis von Toshiba, dass der Algorithmus durch die effektive Nutzung des Chaos am Rand des Chaos der Grenze zwischen regulärer Dynamik und chaotischer Bewegung lokale Optima deutlich effizienter vermeiden kann. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, das globale Optimum zu erreichen, deutlich und nähert sich der 100-Prozent-Marke.

Die auf dem neuen Algorithmus basierende SBM ist somit deutlich schneller. Die erforderliche Lösungszeit (TTS) zur Ermittlung einer optimalen oder der besten bekannten Lösung ist etwa 100-mal kürzer als bei der SBM auf Basis des Algorithmus der zweiten Generation. Diese Fortschritte werden die praktische Anwendung der kombinatorischen Optimierung bei einer Vielzahl von Herausforderungen beschleunigen.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Ausgabe der Physical Review Applied vom 6. April 2026 veröffentlicht, einer Peer-Review-Publikation der American Physical Society*6

Anmerkungen:

*1 https://advances.sciencemag.org/content/5/4/eaav2372

*2 https://advances.sciencemag.org/content/7/6/eabe7953

*3 Ein Phänomen in nichtlinearen dynamischen Systemen, bei dem Änderungen von Systemparametern (Bifurkationsparametern) dazu führen, dass sich die Anzahl der stabilen Zustände von einem auf mehrere ändert.

*4 Im SB-Algorithmus werden die Bewegungsgleichungen eines klassischen dynamischen Systems gelöst, das aus vielen Oszillatoren besteht. Eine Positionsvariable repräsentiert die Position jedes Oszillators, und diese Positionsvariablen entsprechen den Entscheidungsvariablen (diskreten Variablen) des kombinatorischen Optimierungsproblems.

*5 Ein Phänomen in nichtlinearen dynamischen Systemen, bei dem bereits geringfügige Unterschiede in den Anfangsbedingungen dazu führen, dass die nachfolgenden Bewegungsbahnen erheblich voneinander abweichen, was zu ungeordnetem (chaotischem) Verhalten führt. Diese Empfindlichkeit des Chaos gegenüber den Anfangsbedingungen ist als Schmetterlingseffekt bekannt. Der obere Bereich von Abbildung 1 zeigt eine quantitative Bewertung dieses Effekts.

*6 https://doi.org/10.1103/2qd9-x6v8

Über Toshiba

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