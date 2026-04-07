Tesla-Aktie unter Die Tesla-Aktie erlebt am heutigen Dienstag einen stürmischen Handelstag. Nachdem die US-Großbank JPMorgan ihre extrem kritische Haltung bekräftigt hat, gab der Kurs deutlich nach. Am Nachmittag notiert das Papier mit einem Minus von 5,62 % bei rund 295,55 Euro. Marktbeobachter sehen den Grund in einer Kombination aus schwachen Auslieferungszahlen für das erste Quartal und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose der Analysten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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